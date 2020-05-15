Российские университеты начали отказываться от проведения выпускных экзаменов. Как пояснил в эфире Первого канала министр науки и высшего образования Валерий Фальков, это связано с эпидемией коронавируса.

Ранее министерство рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие учебные заведения открыли для студентов бесплатный доступ к онлайн-курсам.