В Москве суд признал законным предписание санитарного врача об изоляции

В соответствии с документом, правительство города обязало людей не покидать местожительство без особых обстоятельств из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщает агентство ТАСС, истец, просивший признать предписание незаконным, утверждал, что оно нарушило его право на свободное передвижение. Однако суд с этими доводами не согласился.

Режим изоляции действует для жителей столицы с конца марта. Выходить из дома разрешено для поездки на работу, похода в ближайший магазин, в аптеку, к врачу, для выноса мусора или прогулки с собакой.