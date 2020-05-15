Производители средств защиты предупредили о возможном дефиците перчаток. Президент профильной Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов высказал мнение, что даже в условиях перчаточного режима, введенного в ряде российских регионов, люди могут ходить в трикотажных или кожаных перчатках, а не в латексных или нитриловых, которые нужны работникам пищевой и химической промышленности, а также медикам. Котов добавил, что дефицит может возникнуть через несколько недель. Ежемесячно в России выпускают порядка 3,5 миллионов пар, что недостаточно для обеспечения всей страны.