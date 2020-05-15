Американский истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде

Командование авиабазы ВВС сообщает, что он выполнял учебный полет. Место аварии находилось примерно в 20 километрах от главной базы на учебном полигоне. Пилот успешно катапультировался и был доставлен в госпиталь. В результате аварии никто не погиб, разрушений на земле нет. О причинах происшествия пока ничего неизвестно. Как отмечается, выпуск самолетов F-22 в США уже прекращен и на смену приходят другие истребители пятого поколения F-35.