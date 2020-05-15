Все партии аппаратов искусственной вентиляции легких проверили после пожаров

В тот же день, когда произошла трагедия в Москве, на Уральском приборостроительном заводе была создана комиссия – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности Дениса Манутрова. Он напомнил, что сейчас Следственный комитет ведет расследование причин трагедии.

Ранее стало известно, что на фоне пожаров в больницах в Москве и Петербурге, власти США изымают со складов российские аппараты ИВЛ. Партия медицинского оборудования была отправлена в Соединенные Штаты в начале апреля, однако до сих пор оказалась не востребована и находилась в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что причиной пожара, жертвами которого стали пять пациентов, стала, вероятно, неисправность оборудования.