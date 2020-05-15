Московская мэрия попросит прокуратуру проверить сервис заказа премиальных автомобилей Wheely

Как говорится в телеграм-канале пресс-службы департамента транспорта, компания не выполнила требования властей и не предоставила информацию о передвижении своих машин, в отличие от других агрегаторов – Яндекс.Такси, Ситимобил и Gett. Чиновники расценили это как прямую угрозу здоровью и безопасности граждан.

Работа премиального такси была приостановлена на фоне эпидемии. В начале недели им снова разрешат совершать поездки в том случае, если они будут передавать данные от автомобилей, в том числе, информацию о геолокации. Сервис Wheely отказался это делать, объяснив, что требования мэрии нарушают закон.