Российские туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне. Это происходит на фоне отсутствия информации по срокам снятия ограничений из-за коронавируса в России и других странах. Об этом «Эху» сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Людей, купивших туры на июнь еще в феврале-марте, было достаточно много. В большинстве случаев туроператоры осуществляют перенос без доплат, что закрепляется соответствующим документом», — заключила она.

Майя Ломидзе уточнила, что в большинстве случаев туроператоры предлагают перенос туров без доплат.