Фейсбук приобрел сервис анимированных изображений Giphy

Как говорится в сообщении компании, она планирует интегрировать библиотеку изображений в работу Инстаграма и других приложений. Как отмечается, Giphy уже сотрудничала с социальными сетями ранее. Примерно половина ее трафика приходилась именно на сервисы Фейсбук. Сайт Axios пишет, что сумма сделки составила порядка 400 миллионов долларов. Бренд Giphy обещают оставить, для пользователей сервиса пока ничего не изменится.