Компания бизнесмена Евгения Пригожина сняла фильм о работе российских социологов в Ливии. Как пишет сайт «Проект», картину в начале мая показали на телеканале НТВ. Ее сюжет оправдывает действия России в Африке. Главный герой фильма — социолог Максим Шугалей; по информации издания, он работал на выборах президента в Мадагаскаре. Год назад его арестовали в Ливии, сейчас он находится в тюрьме, контролируемой агентством по борьбе с организованной преступностью.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что на африканских предвыборных кампаниях работало до 200 политтехнологов, связанных с Пригожиным.