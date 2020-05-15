Полиция пресекла конфликт между продавцами и администрацией продовольственного рынка «Фуд Сити» в Москве. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в МВД. Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых было видно большую толпу людей, стихийно собравшуюся на парковке перед торговым центром. Сайт Baza писал, что продавцы были недовольны планами администрации поднять арендную ставку, однако, руководство рынка эту информацию опровергло. Там уточнили, что некоторым арендаторам не хватило места для торговли, что и привело к возмущению. Администрация открыла дополнительные торговые площади, конфликт был исчерпан.
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