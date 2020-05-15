Петербурженка подала в суд на Смольный: она оспаривает правила захоронения умерших в коронавирусных стационарах

Петербурженка подала в суд на Смольный: она пытается оспорить правила, по которым хоронят людей, умерших в коронавирусных стационарах. Пока что дело так и не рассмотрели.

Жительница Петербурга Ирина – свою фамилию она не называет – обратилась в суд. Она, как пишет издание Фонтанка.ру, требует отменить введенный властями порядок захоронения людей, умерших от коронавируса. Дело в том, что в Смольном для тех, кто умер в инфекционном стационаре, есть особое распоряжение: их хоронят только в закрытых гробах, в то время как любые траурные церемонии – такие, как прощание или отпевание – запрещены. Ещё одна особенность – в том, что для тех, кто погиб от коронавируса, места выделили на двух кладбищах на самой окраине города: захоронить могут либо на Новом Колпинском кладбище, либо под Ломоносовом. Весь процесс устроен сложно, он порой занимает несколько недель: тела в это время родным не выдают. Зачем инфицированных хоронят отдельно, городские власти ни разу не объясняли: соответствующих рекомендаций нет ни на сайте Всемирной организации здравоохранения, ни в российских официальных документах. Более того, в Москве и других городах такой практики тоже нет. Между тем, сама описанная Смольным процедура распространяется не только на людей с подтвержденным диагнозом коронавирус. Особый порядок похорон предписан и для тех, кто умер от внебольничной пневмонии. А таких людей, по официальным данным, в Петербурге за последние полтора месяца около 700 – то есть почти в десять раз больше, чем тех, кто умер от коронавируса. Впрочем, пока что суд так и не рассмотрел иск об изменении порядка погребения: в нём нашли процессуальные неточности. Заявитель должен будет устранить их и обратиться в суд заново.

Городская санитарная служба на вопросы журналистов пока что не ответила. В Смольном же заявили, что при погребении инфицированных руководствуются распоряжением городского Роспотребнадзора.