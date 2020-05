Депутаты Госдумы попросили прокуратуру проверить интернет-издания, опубликовавшие новости по статьям западной прессы

Речь идет о публикациях в The New York Times и Financial Times о смертности в России от коронавируса. В думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства просят дать правовую оценку действиям сайтов «МБХ медиа», «Кавказ.Реалии» и телеканала «Настоящее время». В тексте американских газет утверждалось, что реальное число жертв эпидемии в России может быть выше официальных данных на 70%. В тот же день власти Москвы сказали, что не включают в официальную статистику более 60% смертей зараженных коронавирусом, так как те произошли «по альтернативным причинам».

Непонятно, почему Россия так нервно реагирует на вопросы различных зарубежных изданий, которые интересуются причинами низкой смертности россиян в пандемию коронавируса, сказал в эфире «Эха» писатель и историк Николай Сванидзе. Он считает, что Россия могла бы честно и спокойно ответить на все вопросы, задаваемые западными журналистами.