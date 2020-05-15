СК выявил причастных к публикации фото нацистских лидеров в ходе виртуальной акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет сообщил, что выявил причастных к публикации фото нацистских лидеров в ходе виртуальной акции «Бессмертный полк». Накануне ведомство возбудило уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

В деле фигурируют несколько десятков человек, причем большинство из них – иностранцы, сообщили в Следственном комитете. В то же время чуть более 10 из подозреваемых – россияне из разных регионов страны. Их объявили в розыск. Вычислить причастных к публикации фотографий нацистских лидеров, утверждают в ведомстве, смогли по IP-адресам. О том, задержан ли кто-либо, пока не известно.

Ранее в Следственном комитете, комментируя уголовное дело, говорили, что в рамках онлайн-акции «Бессмертный полк» неизвестные опубликовали фотографии главных деятелей нацистской Германии Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Их снимки разместили под видом советских воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Следователи уверены: это было сделано для того, чтобы одобрить преступления, которые были выявлены Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

С требованием провести проверку в Следственный комитет ранее обращались сами организаторы «Бессмертного полка». При этом о санкциях в отношении тех, кто допустил появление фотографий нацистских лидеров на сайте акции, не сообщалось.