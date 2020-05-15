Спрос на медицинские маски в Москве вырос почти в два раза после объявления масочного режима. Такие данные со ссылкой на интернет-магазин «Беру!» приводит агентство Prime. В компании уточнили, что также резко поднялся спрос на перчатки.

Жителей города в начале недели обязали носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и торговых точках. Штраф за неисполнение требования составляет 4 тысячи рублей. Министр промышленности Денис Мантуров сегодня сказал, что страна решила проблему с масками. В июне их производство вырастет до 11 миллионов в день.