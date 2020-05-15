Возле рынка «Фуд Cити» на Калужском шоссе собрались сотни торговцев, протестующих из-за повышения арендной платы

Возле столичного рынка «Фуд Cити» на Калужском шоссе собрались сотни торговцев, протестующих из-за повышения арендной платы. По данным сайта Baza, сегодня они узнали, что плата за использование одной площадки повышается с 5 до 7 тысяч рублей. По словам очевидцев, на парковке собрались уже порядка пятисот протестующих. К торговому центру прибыли сотрудники правоохранительных органов. Судя по видеозаписи с места событий, в толпе людей далеко не у всех есть маски, социальную дистанцию никто не соблюдает.

Владелец «Фуд Сити» опроверг информацию о повышении стоимости аренды Информация о том, что администрация крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка «Фуд Сити», расположенного в новой Москве, повышает арендную плату, не соответствует действительности, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе рынка. «Каждую весну начинается сезон овощей, фруктов и ягод из ближневосточных регионов — Узбекистана, Ирана, Турции, Азербайджана и других стран. В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ «Фуд Сити» поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — пояснил представитель рынка. По его словам, в данный момент администрация «Фуд Сити» открыла дополнительные торговые площади для реализации сезонного товара в районе третьего и пятого кросс-доков, тем самым «исчерпав конфликт и удовлетворив возросший спрос на торговые места».

«Фудсити» – один из крупнейших продовольственных центров в стране. В условиях эпидемии он продолжает работать в прежнем режиме и без выходных.