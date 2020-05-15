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18:28, 15 мая 2020

Германия отказалась освободить «Северный поток -2» от правил газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявление акционерного общества «Северный поток-2» на освобождение от предписаний «газовой директивы» Евросоюза внутри страны.

Регулирующее ведомство ФРГ обосновало свой отказ тем, что газопровод не был построен до 23 мая 2019 года. С этого дня вступила в силу «газовая директива». Окончание строительства позволило бы освободить «Северный поток 2» от необходимости следовать законодательным предписаниям Евросоюза.

Директива ЕС запрещает поставщику газа осуществлять эксплуатацию трубопровода. Это нарушило бы правила конкуренции на внутреннем рынке энергоносителей. Согласно антимонопольным предписаниям ФРГ и Евросоюза, а также правилам регулирования издержек и сетевого доступа третьей стороне должна обеспечиваться возможность эксплуатации.

Представитель концерна «Северный поток-2» заявил, что в экономическом смысле строительство было завершено: половина трассы уже была проложена, включая 54 километра на германской территории. Дочернее предприятие «Газпрома» уже инвестировало шесть миллиардов евро до заявления Еврокомиссии о планах ввести новую «газовую директиву». Сетевое агентство истолковывает понятие «завершение строительства» в техническом смысле. Концерн аргументирует это с точки зрения «экономической функциональности».

Сетевое агентство ФРГ указало на возможность оспорить решение в суде. «Северный поток-2» заявил о намерении предпринять юридические шаги, в том числе подать жалобу в германские судебные инстанции.

Однако ни газовая директива Евросоюза, ни отвод заявления концерна не повлияют на дальнейшее строительство газопровода. Пять месяцев назад оно было прервано из-за намерения США ввести санкции против участников проекта.



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