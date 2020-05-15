Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги о выплате более 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа

Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение апелляционного суда Гааги о выплате более 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. В Министерстве юстиции назвали его неправомерным и необоснованным.

В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил решение арбитража от 2014 года, которое обязывало Россию выплатить компенсацию держателям пакета акций некогда самой крупной нефтяной компании страны. Теперь российский Минюст требует отмены этого года постановления, обязывающего Москву компенсировать ущерб, понесенный мажоритариями ЮКОСа. Россия намерена ходатайствовать о приостановлении арбитражных решений 2014 года на время разбирательства в высшей инстанции. Как сказал РБК гендиректор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который в споре с акционерами ЮКОСа представляет Москву, кассация, возможно, позволит избежать арестов имущества России до финального решения в Голландии. Само рассмотрение дела может занят до 2 лет. Ранее Апелляционный суд Гааги восстановил связанные с акционерами ЮКОСа компании в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. В 2014 году уже принималось такое решение в пользу экс-владельцев ЮКОСа, но спустя два года Окружной суд Гааги его отменил. Представитель бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании Джонатан Хилл сообщил о намерении привести судебное решение в исполнение. В свою очередь, по мнению российского Министерства юстиции февральское решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который прежде не усмотрел политической мотивации в налоговых претензиях к ЮКОСу со стороны России. Бывшие совладельцы компании исходят из обратного.

Леонид Невзлин, один из бенефициаров иска, обжалованного Минюстом, заявил, что добиться исполнения решения гаагского суда на территории России вряд ли удастся, но сторона ЮКОСа рассчитывает на признания этого решения на территории стран участниц Энергетической хартии.