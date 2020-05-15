В Бурятии жительницу республики повторно госпитализировали с подозрением на коронавирус после выздоровления

Медики сейчас выясняют, по какой причине это произошло.

Медики в недоумении. Ситуация пока не совсем понятна, призналась главврач инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова. Она рассказала, что пациентку, которая переболела коронавирусом, выписали только после того как два теста на новую инфекцию показали отрицательный результат. Однако через две с лишним недели у женщины появились симптомы острого респираторного заболевания. Взяли анализ и заподозрили коронавирусную инфекцию. После этого жительницу Бурятии снова положили в больницу. То ли это повторное заражение, поскольку после выписки прошло довольно много времени, то ли рецидив инфекции, недоумевает Сымбелова.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал Эху, что жительницу региона положили в больницу с диагнозом коронавирус в начале апреля. Выписали 21-го числа, а 8 мая госпитализировали снова. Чиновник со ссылкой на главврача республиканской больницы сказал нашей станции, что это может быть связано с переохлаждением во время выхода на улицу, кроме того у пациентки хронический тонзиллит. Повторного заражения COVID-19 у нее нет. Этот случай можно трактовать как особенность рецидива коронавируса, считает глава Бурятии. По его словам, заболевание у местной жительницы проходит в лёгкой форме, она чувствует себя хорошо. Между тем главврач республиканской инфекционной больницы сказала, пациентка «болеет в более тяжелой форме, с пневмонией». Региональное управление Роспотребнадзора не комментирует ситуацию, поскольку еще нет результатов эпидемиологического расследования.

В республике выявлено больше 850-ти заражённых коронавирусом, примерно треть вылечилась и выписана из больниц, умерли шесть человек.