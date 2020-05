Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о смертности в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обратилась в Генпрокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о смертности в России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комиссии Андрей Альшевских. «Комиссия рассмотрела поступившие материалы и информацию, которая была размещена в этих СМИ, и приняла решение, причем единогласно, обратиться в Генпрокуратуру и МИД РФ», — рассказал депутат. В частности, комиссия просит Генпрокуратуру провести проверку и в случае подтверждения информации принять меры в рамках действующего законодательства. «Что касается МИДа, мы просим рассмотреть вопрос о лишении аккредитации этих СМИ на территории России», — отметил Альшевских.

Роскомнадзор потребовал заблокировать новость о заниженной смертности в России от коронавируса на сайте интернет-издания «МБХ медиа». Статья была написана по материалам британской газеты Financial Times. Призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Все это, по мнению Роскомнадзора, содержится в новости «МБХ медиа» о том, что смертность в России от коронавируса значительно выше официальных данных. Соответствующий документ ведомство направило компании Google – именно на ее облачной платформе находится сайт интернет-издания. При этом в саму редакцию, которая выпустила новость по материалам британской прессы, предписание, вынесенное Генпрокуратурой, не поступало.

Речь идет о публикации Financial Times, вышедшей в начале недели. В ней утверждалось, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше примерно на 70%. Схожая статья вышла и в американской The New York Times. При этом столичные власти настаивают: в Москве официальная статистика о смертности от коронавируса достоверная. В то же время они сообщили, что не включили в эти данные более 60% смертей тех, кто заболел инфекцией. Как утверждается, реальная причина их кончины была другой: например, инфаркт или инсульт, а также онкологические заболевания на последних стадиях. Роскомнадзор ранее сообщал, что изучает статьи Financial Times и The New York Times на соответствие законам России.

На данный момент Россия — на втором месте по количеству заразившихся и, при этом, на 18-ом по числу смертей, — сообщает в своём репортаже американское общественное радио NPR. Некоторые эксперты в статистике смотрят на это с удивлением и поднятыми бровями. Другие специалисты-демографы даже предложили умножать официальные цифры в три раза.

Не исключено, что причиной всему — разные виды подхода к статистическим данным, — предполагает телеканал CNN в репортаже, озаглавленном, «Почему Москва не посчитала 60% умерших с подозрением на Covid-19».

Однако The Guardian подчеркивает, что, «согласно любому из подсчетов, российская статистика остается намного ниже США, Великобритании и наиболее пострадавших западноевропейских стран с точки зрения смертности и смертности от этого заболевания на душу населения. Цитата по сайту Inopressa.ru: «Расхождения по поводу данных помогают проиллюстрировать противоречия между разными методами подсчета смертей от эпидемии коронавируса».

Похожую позицию занял и немецкий журнал Stern. В публикации говорится, что сравнение уровня смертности в разных странах может быть некорректным: «Вопрос состоит в том, кто умирает от вируса, а кто умирает с диагностированным вирусом. Ответить на него можно было бы, если бы производилось вскрытие тела каждого умершего, — Но это невозможно».

Британская Вещательная Корпорация обращает внимание на то, что несмотря на высокие цифры количества заражённых, российские политики, словно мантру, повторяют — уровень смерти ниже 1 процента и связывают это с эффективной работой властей. При этом, Би-Би-Си указывает на собственные подсчёты, согласно которым в этом апреле в Москве было зафиксировано на 1700 смертей больше, чем в прошлом году. И подчёркивают, что даже с учётом этого, Москва в значительно лучшем положении, чем многие другие города мира (включая Лондон).

Журналист и историк Николай Сванидзе не понимает, почему Россия так нервно реагирует на вопросы зарубежных изданий, которые интересуются причинами низкой смертности россиян во время пандемии коронавируса. По мнению Сванидзе, российские власти могли бы честно и спокойно ответить на все вопросы западных журналистов.