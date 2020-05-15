Президент Путин сегодня обрушился с критикой на своих чиновников. Распоряжение о доплатах медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, до сих пор не выполнено. Выплаты медицинскому персоналу Путин обещал в начале этой недели. Как выразился президент, «развели какую-то канитель». Он потребовал, чтобы врачам доплачивали за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.

Между тем врачи по всей России жалуются на то, что не получают деньги, выплатить которые обещал президент Владимир Путин. Информация об отсутствии обещанных денег приходит из крупных медицинских центров и небольших сельских больниц. Жалобы врачей заключаются в том, что выплаты либо совсем не производятся, либо поступают суммы намного меньше положенных тем, кто работает с больными коронавирусом. В частности, в «Альянс врачей» поступает множество обращений со всей страны от медиков, которые сообщают, что не получили обещанные государством деньги. Об этом в интервью «Эху» рассказала глава альянса Анастасия Васильева.

Один из наиболее громких случаев произошел в Кемерове. Там врачи скорой помощи записали видеоролик с жалобой на то, что часть медиков, работающих с пациентами, зараженными COVID-19, не получили дополнительные выплаты. Деньги выдали только тем, кто перевозил заразившихся коронавирусом из городской в областную больницу. В результате прокуратура организовала проверку. Однако в Минздраве Кузбасса утверждают, что пожаловавшимся врачам не положены увеличенные выплаты.

В то же время под Калугой после обращений сотрудников больницы был наказан главврач. Его уволили из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, которые работают с больными коронавирусом. Это произошло после появления информации о том, что размер выплат некоторым врачам в Козельске составил 27 рублей. Ранее медики из ряда регионов также сообщали, что им не предоставляют необходимые средства защиты.

В Госдуме также следят за ситуацией с выплатами врачам. Большая часть средств уже должна была поступить медикам, — сказал «Эху» зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Большинство российских регионов осуществили выплату медицинским работникам за март и апрель. Некоторые регионы начали выплаты за май, — утверждает руководитель федерального казначейства Роман Артюхин. При этом он признал, что проблемы с начислением стимулирующих выплат сохраняются в некоторых регионах, в частности, в Дагестане, Пермском крае и Псковской области.

Российские чиновники, в том числе самые высокопоставленные, не спешат расставаться с деньгами. Это типичная ситуация, — считает экономист Владислав Иноземцев.