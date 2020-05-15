Росгвардия потребует от призывников предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус

Это следует из сообщения на сайте ведомства. Ранее правительство выделило Росгвардии почти полтора миллиарда рублей на закупку медицинского оборудования и средств дезинфекции для борьбы с эпидемией. К концу апреля среди сотрудников силового ведомства было выявлено более 300 зараженных. Для лечения пациентов перепрофилировали несколько военных госпиталей.