Министерство юстиции признало сокрытие отчетности о работе телеканала RT незаконным

Это следует из ответа ведомства на запрос юриста ФБК Любови Соболь. При этом автономную некоммерческую организацию «ТВ-Новости», которая управляет телеканалом, привлекать к ответственности не будут из-за истечения срока давности.

Согласно закону о некоммерческих организациях, компании, получающие из бюджета больше 3 миллионов рублей в год, должны публиковать отчеты о деятельности и целях, на которые были потрачены деньги. Если отчет о целях RT публикует с 2015 года, то отчеты о деятельности юристов ФБК найти не удалось.