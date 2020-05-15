Установлены подозреваемые в попытке размещения фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк-онлайн»

Следователи установили подозреваемых в попытке размещения фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк-онлайн». Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следователи считают, что к этому причастны несколько десятков человек – в основном иностранные граждане. Вместе с тем уже установлено более 10 подозреваемых, проживающих в разных регионах России. Заведены уголовные дела о реабилитации нацизма.

Ранее на официальном сайте «Бессмертного полка» оказалось размещена фотография Генриха Гиммлера. Один из главных руководителей Третьего Рейха подписан как полковник Василий Алексеев из Ростова-на-Дону. По словам организаторов, несколько десятков тысяч поданных анкет содержали несоответствующие фотографии.