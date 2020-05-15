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Эксклюзив Эха 17:05, 15 мая 2020

В Калужской области главврача уволили за неверно начисленные выплаты медикам

В Калужской области главврача уволили за неверно начисленные выплаты медикам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Накануне в местной прессе появилась информация о том, что некоторым медицинским работникам в Козельске выплатили всего по 27 рублей. В администрации это объяснили тем, что, согласно приказу, расчет осуществляется по минутам, проведенным в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом.

Ранее похожие жалобы поступали и из других регионов. Владимир Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель вокруг выплат медикам». Первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов сказал «Эху», что если проблема сохранится в ближайшие дни, нужно будет наказывать ответственных лиц.



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