С сегодняшнего дня в ФРГ начинают открываться рестораны и кафе

Посетители и собственники должны строго соблюдать гигиенические предписания и нормы.

6 мая канцлер Ангела Меркель и министры 16 федеральных земель приняли решение о постепенном начале работы заведений общественного питания. Однако каждый регион должен следовать собственному временному плану.

В земле Берлин сегодня могут открываться рестораны и кафе. Пивные и бары, в которых продаются лишь напитки, разрешения на работу пока не получили. Минимальная дистанция в полтора метра в помещении и на улице, а также использование масок официантами – главные правила для всех предприятий питания. Работники кухни от этого предписания освобождаются, однако посетителям рекомендуется по возможности также не снимать маски. В ресторанах запрещены салатные буфеты, обслуживание должно производиться только на местах. Ограничение числа посетителей и время их пребывания не установлено. Все заведения должны закрываться в 22 часа.

Управляющий директор Берлинского союза гостиничного и ресторанного бизнеса Томас Ленгфельдер подчеркнул, что многие предприятия общепита, скорее всего, не будут открываться из-за невыполнимости обязательных предписаний. Большинство не сможет обеспечить посетителям необходимую дистанцию, а с малым количеством клиентов бизнес не будет иметь смысла.

Правительство ФРГ подчеркивает, что в случае нового роста числа заражений коронавирусом предприятия питания должны быть снова закрыты.