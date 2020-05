Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за публикаций в западной прессе о смертности от коронавируса в РФ

Профильная комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за публикаций в западной прессе о смертности от коронавируса в России. В парламенте просят надзорное ведомство дать оценку и публикациям на русскоязычных ресурсах, использовавших материалы газет The New York Times и Financial Times.

В комиссии Нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России хотят, чтобы Генпрокуратура проверила и дала свою оценку публикациям на новостных сайтах «МБХ медиа», «Кавказ. Реалии» и в эфире телеканала «Настоящее время». Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, депутаты просят надзорное ведомство разобраться с ресурсами, которые использовали данные из статей западных изданий о том, что число летальных исходов от коронавируса в России может быть на 70% выше официальных данных. Исходные публикации Пискарев назвал «деструктивным информационным вбросом среди российской аудитории», которому должна быть дана правовая оценка и по поводу которого следует принять меры прокурорского реагирования. Недовольство властей ранее вызвало то, что материалы увидели свет на фоне заявлений официальных данных о необоснованности предположений о занижении смертности в России. Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Мелита Вуйнович сообщала, что сознательных фактов искажения информации российскими оперативными ведомствами отмечено не было. Публикации The New York Times и Financial Times на предмет ошибочных сведений ранее решили проверить и в Роскомнадзоре.

Ранее в МИДе потребовали опровержения сведений о занижении смертности от редакций упомянутых газет. Дипломатическое ведомство направило соответствующие обращения в представительство ОБСЕ по вопросам свободы и на имя генерального секретаря ЮНЕСКО.