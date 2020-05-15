СК РФ установил IP-адреса и их владельцев, причастных к реабилитации нацизма в ходе «Бессмертного полка»

СК РФ установил IP-адреса и их владельцев, причастных к реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк». К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане, сообщает СК РФ.

Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации.