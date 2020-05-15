В Лондоне увеличат плату за въезд в центр города

Таким образом власти британской столицы намерены компенсировать часть ущерба, нанесенного общественному транспорту ограничительными мерами из-за эпидемии. Об этом сказал мэр Садик Хан. Предполагается, что эта мера будет побуждать население не совершать «ненужных» поездок на автомобиле, а пользоваться метро или автобусами. Накануне стало известно, что британское правительство выделит почти 2 миллиарда долларов на поддержку системы общественного транспорта Лондона. На фоне эпидемии доходы в этой сфере упали на 90%.