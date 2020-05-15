США начали поставку нефти в Белоруссию

Соответствующая договоренность была достигнута в феврале во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает белорусский МИД. В Минске это называют частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.

В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых. Однако, после того как государствам не удалось договориться о скидках на 2020 год, поставки были прекращены. Лишь с февраля отдельные компании возобновили поставки небольшими партиями.