Власти Бурятии утверждают, что у местной жительницы не было повторного заражения коронавирусом

Глава региона Алексей Цыденов сказал «Эху», что этот случай медики трактуют как рецидив инфекции, которая была у пациентки. Больная чувствует себя хорошо, заболевание проходит в легкой форме.

Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала агентству РИА «Новости» о пациентке, которая была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ, а тест показал наличие коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали.