Московские власти обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга

Воспользоваться услугами соответствующих сервисов можно будет при аренде автомобиля на срок не менее 5 дней. Об этом сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит агентство ТАСС. Предложение будет действовать для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер цифрового разрешения нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Еще одно условие для возобновления работы – строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Предполагается, что после завершения использования машины будут отправлять на полную дезинфекцию.
2020-05-15T16:32:11+03:00
2020-05-15T16:32:11+03:00
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16:32, 15 мая 2020
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