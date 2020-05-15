Московские власти обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга

Воспользоваться услугами соответствующих сервисов можно будет при аренде автомобиля на срок не менее 5 дней. Об этом сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит агентство ТАСС. Предложение будет действовать для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер цифрового разрешения нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Еще одно условие для возобновления работы – строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Предполагается, что после завершения использования машины будут отправлять на полную дезинфекцию.