Владимир Путин потребовал от чиновников не задерживать выплаты врачам, работающим с коронавирусными пациентами. Президент отметил, что согласно поручению, размер выплат должен быть одинаков для всех врачей и других медицинских сотрудников, вне зависимости от количества часов и дней, проведенных на работе. Глава государства также напомнил, что выплаты медикам за апрель должны были быть закончены в срок до 15 мая.

Меры по поддержке медиков были анонсированы в начале недели. В ряде регионов сотрудники системы здравоохранения пожаловались на то, что не получили обещанные выплаты.