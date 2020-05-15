Лыжник Устюгов потребовал от «России 24» извинений за ошибку в сюжете

Спортсмен утверждает, что канал перепутал его с биатлонистом Евгением Устюговым в ролике о дисквалификации последнего за допинг.

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал у себя в Instagram пост, в котором пожаловался на то, что канал «Россия 24» использовал кадры с его изображением в сюжете о биатлонисте Евгении Устюгове. Который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Спортсмена обвинили в употреблении запрещенного препарата оксандролона. Из-за дисквалификации Евгения Устюгова сборная России может лишиться победы в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014-го в Сочи. А в общем зачете рискует потерять первое общекомандное место.

Сергей Устюгов отметил, что ждет извинений от телеканала, допустившего ошибку. В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев.

Лыжник Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира, победитель престижной многодневки Тур де ски.