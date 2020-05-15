Соцсеть Instagram вновь заблокировала аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова

Под эти действия попали и страницы, связанные с деятельностью республиканского лидера.

Аккаунты, доступ к которым после предыдущей блокировки был восстановлен накануне, не продержались и суток. Как рассказал агентству РИА «Новости» помощник Кадырова Ахмед Дудаев, это произошло, несмотря на извинения со стороны Instagram. Речь идет, в частности, об официальной странице регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова – отца нынешнего главы Чечни. Четыре крупных аккаунта о деятельности Кадырова, утверждают в Грозном, не принадлежат ему.

Недоступна и страница самого главы Чечни. Она вместе с другими аккаунтами, посвященными его деятельности, была заблокирована несколько дней назад. Тогда же стали недоступными страницы спикера чеченского парламента Магомеда Даудова и депутата Госдумы Адама Делимханова. Представители Facebook, владеющего «Инстаграмом», поясняли, что блокировка профиля Кадырова произошла из-за того, что он находится под санкциями США.

Страницы Кадырова в Instagram и Facebook уже блокировались в 2017 году после того, как США включили его в «список Магнитского».