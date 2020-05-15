По официальной статистике, в России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 116 человек, а всего с начала эпидемии – 2418. По данным на сегодняшнее утро, заразившихся свыше 260 тысяч. За сутки около 10 с половиной тысяч новых случаев.

По оценке главного санитарного врача Анны Поповой, в России удалось остановить рост заболеваемости. При этом Попова просит не прекращать строительство модульных медицинских центров в регионах для пациентов с коронавирусом.