ГД просит Генпрокуратуру проверить публикации в Financial Times и New York Times о занижении данных по COVID-19 в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России просит Генпрокуратуру дать правовую оценку публикациям в Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в России. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев. Он также упомянул и другие СМИ, распространявшие эту информацию, в том числе, «МБХ медиа», телеканал «Настоящее время» и медиаресурс «Кавказ.Реалии». В Госдуме считают, что подобные публикации опасны для общества.

Ранее эта же комиссия требовала принять меры к Financial Times и The New York Times вплоть до лишений аккредитации, а официальный представитель МИД Мария Захарова требовала опровержения.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил против «судилища» над журналистами, однако, они обязаны отвечать за то, что публикуют, — подчеркнул министр. По словам Лаврова, российские власти не намерены скрывать информацию о смертности от коронавируса.