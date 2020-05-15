Российские моряки, похищенные пиратами у берегов экваториальной Гвинеи, живы. Предположительно, они находятся в Нигерии, — сообщает российское посольство в Камеруне. По его данным, компания-судовладелец ведет активные работы по освобождению экипажа. Пираты атаковали судно 9 мая, в результате нападения похищены трое россиян.