В России впервые с 2013 года выросло количество оправдательных приговоров

В России впервые с 2013-го года выросло количество оправдательных приговоров. Они составляют 0,36% от общего количества, — сообщает газета «Ведомости». Она ссылается на статистику судебного департамента при Верховном суде. Эксперты связывают это в первую очередь с тем, что в районных судах дела начали рассматривать с участием коллегии присяжных.