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15:33, 15 мая 2020

Попова: Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, — считает главный санитарный врач Анна Попова. Она призывает пока не ослаблять ограничительные меры. Кроме того, Попова просит президента не останавливать строительство модульных медицинских центров в регионах для пациентов с коронавирусной инфекцией.



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