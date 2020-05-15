Попова: Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, — считает главный санитарный врач Анна Попова. Она призывает пока не ослаблять ограничительные меры. Кроме того, Попова просит президента не останавливать строительство модульных медицинских центров в регионах для пациентов с коронавирусной инфекцией.