Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о смертности в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в российские дела обратилась в Генеральную прокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о смертности в России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Газеты, в частности, утверждали, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше, чем об этом сообщают власти. Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала опровержения этой информации.