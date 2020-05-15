Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о смертности в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в российские дела обратилась в Генеральную прокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о смертности в России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Газеты, в частности, утверждали, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше, чем об этом сообщают власти. Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала опровержения этой информации.
2020-05-15T15:32:39+03:00
2020-05-15T15:32:39+03:00
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15:32, 15 мая 2020
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