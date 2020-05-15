21 российский регион сохранил карантинные меры после того, как президент Путин объявил об окончании нерабочих дней

В основном это субъекты с наибольшим количеством заразившихся коронавирусом на душу населения – в частности, это Москва, Петербург, Подмосковье и почти все республики Северного Кавказа, — пишут «Ведомости», ссылаясь на обзор фонда «Петербургская политика». Карантинные меры снимаются высокими темпами в пяти регионах – в Татарстане, Смоленской Калининградской, Белгородской и Томской областях. Там отменяют пропускной режим, открывают парки и скверы, разрешают занятия спортом, открываются торговые центры и салоны красоты.