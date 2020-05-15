В Бурятии зафиксирован повторный случай заболевания коронавирусом после выздоровления пациента

Жительница республики была госпитализирована спустя две недели с момента выписки из больницы. Врачи отмечают, что на этот раз болезнь протекает в более тяжелой форме.

У женщины из дальневосточного региона спустя 16 дней после апрельской выписки вновь подтвердился положительный анализ на коронавирус. Об этом сегодня сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. После того как 21 апреля пациентка покинула больницу, получив два отрицательных результата на коронавирус, через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Приехавший на вызов врач взял тест, в котором опять обнаружили выделение COVID-19. Пациентку повторно госпитализировали, но уже с более тяжелыми симптомами и пневмонией. Сейчас состояние женщины оценивают как удовлетворительное, отмечая, что выраженные проявления инфекции практически исчезли.

Медики изучают случай заражения и проверяют правильность ранее проведенного лечения, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова. Врачам предстоит установить – идет речь о новом заражении или повторной активности вируса, который не был побежден в этом конкретном случае до конца. Малинникова не исключила, что случай вновь выявленного заболевания может быть связан с проблемами в тестировании.

В Бурятии на сегодня зарегистрировано почти 900 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, за сутки выявили ещё 41 нового больного. Один из районов республики с семикратным превышением заболеваемости решением местных властей был закрыт на полный карантин.