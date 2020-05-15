Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

При этом массовые мероприятия в стране все еще под запретом. Продолжают действовать и другие меры – такие как социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах. Жители других стран ЕС, приезжающие в Словению, больше не должны соблюдать карантин. Это требование продолжает действовать для тех, кто прибывает из стран, не входящих в Евросоюз.