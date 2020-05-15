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15:01, 15 мая 2020

Путин распорядился выплатить все надбавки врачам к сегодняшнему дню

Президент Путин надеется, что до конца сегодняшнего дня все выплаты медикам будут перечислены окончательно. Как выразился президент: «развели какую-то канитель». Он потребовал, чтобы врачам доплачивали за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.

Президент заявил, что выполнение поручений по выплатам будут обсуждать предметно на следующей неделе.

Между тем, врачи, в частности, в Кемеровской области сегодня заявили, что не получают обещанных доплат. При этом работать приходится сверхурочно и в плохих условиях. В частности, медики используют по много раз одноразовые средства защиты. Кемеровские врачи угрожают начать голодовку, если ситуация не изменится.



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