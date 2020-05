Дональд Трамп пригрозил полным разрывом отношений между США и Китаем

Он обвинил официальный Пекин в том, что тот скрыл данные о коронавирусе.

Высказывание американского президента прозвучало в его интервью телеканалу Fox News на фоне внесения в сенат США законопроекта о санкциях против Китая. Дональд Трамп отметил, что несмотря на хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, он не собирается с ним разговаривать и назвал Китай -— одной из стран, которые грабят США — речь идёт в том числе и про утечку промышленных секретов из Кремниевой долины.

В ответ на это официальный рупор китайской компартии газета 人民日报 — «Народная газета» — назвала это высказывание «безумием», а другое издание The Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что заявления Трампа -— это лишь его предвыборная стратегия.

Американская The Washington Post не сомневается, что «холодная война» между двумя государствами идёт уже давно. Но к чему она может завести -— неизвестно, так как экономики обеих стран крайне плотно переплетены. Того же мнения придерживается и британская The Financial Times, эксперты которой сказали, что противостояние держав продолжится, другое дело, что результат его зависит от того, захотят ли Пекин и Вашингтон сотрудничать друг с другом или в конце концов решатся на масштабный экономический конфликт".