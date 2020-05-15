Петиция Навального «5 шагов для России» набрала 100 тысяч подписей на госпортале «Российской общественной инициативы»

Петиция оппозиционера Алексея Навального «5 шагов для России» набрала 100 тысяч подписей на госпортале «Российской общественной инициативы». Теперь по закону ее должна рассмотреть экспертная группа правительства.

Инициатива Навального, которая предусматривает шаги по поддержке населения в эпидемию коронавируса, была зарегистрирована лишь накануне. Необходимые 100 тысяч подписей она набрала меньше, чем за сутки. При этом на других негосударственных площадках ее поддержало еще большее количество людей. Например, на сайте Change.org подписи оставили свыше 358 тысяч человек, а на сайте Навального – почти полмиллиона. Сам политик уже поздравил своих сторонников с прохождением необходимого порога на сайте Российской общественной инициативы.

Теперь по закону инициативу в течение двух месяцев должна рассмотреть экспертная рабочая группа правительства.

Программа Навального «5 шагов для России» предусматривает выплату каждому взрослому россиянину 20 тысяч рублей, а каждому ребенку – 10 тысяч. Так политик оценил помощь в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Помимо этого оппозиционер предлагал полностью отменить плату за ЖКХ на период действия ограничительных мер, отменить налоги для малого бизнеса сроком на один год и направить два триллиона рублей безвозвратных выплат не только малым, но и средним предприятиям. В Кремле уже называли эту инициативу популистской и поверхностной.

В Фонде информационной демократии, который является исполнителем проекта «Российская общественная инициатива», пообещали уже сегодня сообщить правительству о прохождении петиции Навального порога в 100 тысяч подписей.