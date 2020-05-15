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14:02, 15 мая 2020

В Кемеровской области сотрудники станции скорой помощи собираются объявить голодовку из-за невыплат надбавок

В Кемеровской области сотрудники станции скорой помощи собираются объявить голодовку из-за невыплат надбавок за работу с больными коронавирусом. Медики также попросили о помощи президента.

Скандал разразился в городе Анжеро-Судженск. Кузбасские медики уверяют: стимулирующие выплаты получают только те, кто госпитализировал пациентов с уже подтвержденным заражением в областную инфекционную больницу. А за работу с людьми, у которых коронавирус выявили позже, надбавок не дают. О намерении устроить голодовку интернет-изданию тайга-инфо рассказали в межрегиональном профсоюзе медработников «Действие». О том же сообщила одна из сотрудниц станции скорой помощи Светлана. По её словам коллеги озвучили требования и пока продолжают работать. Медики и водители станции в Кузбассе обратились к президенту Путину и губернатору региона Цивилёву и призвали решить вопрос с надбавками. С учетом обещания главы страны, что их получат все медики, кто работает с зараженными коронавирусом. Видео появилось в соцсетях.

В том же видео медики пожаловались, что маски им приходится шить самим, а многие бригады работают в одноразовых комбинезонах, которые затем обрабатывают, стирают и выдают снова. Прокуратура Анжеро-Судженска начала проверку информации о невыплат медикам и условий труда на станции скорой помощи. В минздраве Кузбасса газете Коммерсант сказали, что медики, записавшие видеообращение, не имеют права на получение стимулирующих выплат, поскольку не работают непосредственно с зараженными. Эта жалоба за последние дни не первая. Во вторник младший персонал больницы в подмосковной Коммунарке, где лечат заражённых коронавирусом, отнес в администрацию президента обращение, медики рассказали, что не получили обещанных надбавок к апрельской зарплате. Письмо по данным сайта «Открытые медиа» подписали 100 медработников.

Тем временем больше ста тысяч человек поддержали интернет-петицию с требованием выплатить медикам обещанные надбавки за борьбу с коронавирусом. Обращение размещено на портале change.org.

Тем временем глава Федерального казначейства сегодня объявил, что все дополнительные суммы для медиков за март и апрель перечислены. Роман Артюхин отчитался перед премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Артюхин добавил, что некоторые регионы приступили к начислению выплат за май. В свою очередь, Михаил Мишустин сказал, что ситуация с задержками выплат врачам не должна повториться. Премьер потребовал создать сервис для жалоб медиков и через несколько дней отчитаться о том, что выплаты дошли до каждого работника медицинского учреждения.

Между тем, президент Владимир Путин поручал довести до медиков апрельские выплаты до 15-го мая – то есть, до сегодняшнего дня.



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