Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Сезон в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта. Командам удалось провести 22 тура из 30 запланированных. Руководство Лиги предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона. Однако Президент Лиги Сергей Прядкин подчеркивал, что клубам предпочтительней возобновить турнир как можно раньше. Отмечается, что команды, занявшие 15-е и 16-е места в Премьер Лиге, вылетят в Футбольную Национальную Лигу, а повышение в классе получат Ротор и Химки. Так что вариант с расширением Премьер Лиги до 18 клубов поддержки не получил.

Кроме того, решением РФС в матчах возобновившегося турнира командам будет разрешено делать по 5 замен в матче.

Также отмечается, что турниры первого и второго российских дивизионов решено не возобновлять. Их итоги подведут по состоянию по состоянию на 17 марта.

Что касается Олимп-Кубка России, то он также будет возобновлен 21 июня. Места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации

Игры будут проходить без зрителей.

Из-за пандемии коронавируса футбольные чемпионаты приостановили все страны, кроме Белоруссии. Первой страной, где возобновятся игры, будет Германия. Первые матчи Бундеслиги сыграют уже завтра.