Полиция возбудила уголовное дело против пассажира метро, который ответил ударом на просьбу надеть маску

Конфликт с сотрудниками подземки произошёл у входа на станцию «Нарвская».

Контролёр турникетов метрополитена получил удар в лицо от мужчины без медицинской маски. Пассажир шёл в подземку через вестибюль на улице Стачек в утренний час пик. Работник попросил его надеть положенные средства защиты, однако мужчина этого не сделал. Портал «Фонтанка-ру» разместил видео, на котором невысокий нарушитель бьёт сотрудника, когда тот мешает ему пройти через турникет.

К работнику подоспела помощь, и мужчину задержали. На записи в отделе полиции он уже надел маску.

По данным правоохранителей нападавшему 34 года, ранее его судили за хранение наркотиков. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои». Подозреваемого отправили в изолятор, а пострадавшего сотрудника — в больницу. Медики обнаружили у него сотрясение мозга.

Смольный обязал горожан носить маски и перчатки в общественных местах и на транспорте. Нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей.