Мэрия Москвы обяжет магазины не пускать в торговые залы покупателей без масок

В городские правовые акты будут внесены соответствующие изменения, — сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. С 12-го мая в Москве обязательны маски и перчатки в транспорте и других общественных местах, к которым относятся магазины. При этом пока магазины не обязаны следить за соблюдением этого требования.